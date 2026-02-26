Εντυπωσιακή εικόνα από το κέντρο του Γαλαξία

notios xtypos

Εντυπωσιακή εικόνα από το κέντρο του Γαλαξία

Εντυπωσιακή εικόνα από το κέντρο του Γαλαξία

Το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο αποκαλύπτει πρωτοφανείς λεπτομέρειες για τα αέρια που γεννούν άστρα στον Γαλαξία μας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/25/entypwsiakh-eikona-apo-to-kentro-toy-gala3ia

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#NextSpace

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις