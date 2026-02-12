



Εννέα νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Γκεζάνι στη Μαδαγασκάρη

Ο τροπικός κυκλώνας Gezani προκάλεσε κατάρρευση σπιτιών στο κύριο λιμάνι της Μαδαγασκάρης και τουλάχιστον 31 νεκρούς, καθώς σάρωσε το νησί στον Ινδικό με σφοδρούς ανέμους και βροχές, ανακοίνωσαν οι αρχές την Τετάρτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/11/nine-killed-as-cyclone-gezani-batters-madagascar

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Nocomment

Πηγή