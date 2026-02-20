Ελαιόλαδο, ο πράσινος χρυσός





Το ελαιόλαδο σήμερα, αλλά και ό,τι σχετίζεται με την ελιά, είναι ένας από τους πιο δυναμικούς εξαγωγικούς τομείς της χώρας, ένας κρίσιμος πυλώνας της αγροτικής οικονομίας, αλλά και ένας κλάδος εγκλωβισμένος ανάμεσα σε ιστορικά πλεονεκτήματα και επίμονες παθογένειες. Οι παραγωγοί, αλλά και όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με το ελαιόλαδο, το γνωρίζουν καλύτερα από όλους.

Με το CNN Greece ταξιδέψαμε στην Πελοπόννησο και την Κρήτη κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, μιλήσαμε με παραγωγούς, ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων, γεωπόνους, εξαγωγείς και τυποποιητές και στις φωνές τους αποτυπώνεται η αγάπη για τη γη, αλλά και η απογοήτευση για τις δυσκολίες ενός επαγγέλματος που μοιάζει να δοκιμάζεται διαρκώς.

