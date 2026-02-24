



ΕΕ: Οι ευρωβουλευτές παγώνουν την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ λόγω των τελευταίων απειλών του Τραμπ

Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέστειλαν τη Δευτέρα το εμπορικό σύμφωνο ΕΕ-ΗΠΑ, καθώς οι απειλές της Ουάσινγκτον και μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ έθεσαν υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα της συμφωνίας του 2025

