



ΕΕ: «Κλείδωσε» η συμφωνία για δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Ο ρόλος της κυπριακής προεδρίας στην επίτευξη συμφωνίας για το δάνειο μέσω κοινού δανεισμού προς το Κίεβο – Πόσο αναμένεται να επιβαρυνθούν τα κράτη μέλη – Ποιες τρεις χώρες εξαιρούνται

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/04/ee-kleidose-symfonia-daneio-90-dis-oykrania

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#EuropeNews

Πηγή