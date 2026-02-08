



Δακρυγόνα από ιταλική αστυνομία σε συγκρούσεις κοντά σε χώρο Χειμερινών Ολυμπιακών

Σφοδρά επεισόδια ξέσπασαν ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομία στη συνοικία Κορβέττο του Μιλάνου, μετά το τέλος πορείας κατά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 Μιλάνο-Κορτίνα.

