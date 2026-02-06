Γιατί τόσοι πολλοί αθλητές που πηγαίνουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ζητούν οικονομική…

notios xtypos

Γιατί τόσοι πολλοί αθλητές που πηγαίνουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ζητούν οικονομική...

Γιατί τόσοι πολλοί αθλητές που πηγαίνουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ζητούν οικονομική υποστήριξη;

Κάποιοι αθλητές αναγκάζονται να καταφύγουν στο GoFundMe για να χρηματοδοτήσουν τον εξοπλισμό τους, τα έξοδα ταξιδιού και τα εισιτήρια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/02/05/giati-tosoi-polloi-a8lhtes-poy-phgainoyn-stoys-xeimerinoys-olympiakoys-agwnes-zhtoyn-oikon

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#EuropeInMotion

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις