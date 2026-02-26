



Έτη πολιτισμού: Γεφύρωση παραδόσεων από το Κατάρ μέχρι τη Νότια Αμερική

Σε αυτό το επεισόδιο, η Laila ταξιδεύει στη Χιλή για να δει από πρώτο χέρι πώς η δημιουργική συνεργασία γίνεται το αποτύπωμα του Κατάρ στην παγκόσμια σκηνή. Τι σημαίνει όταν οι τοιχογραφίες, η μουσική και οι αγορές γίνονται καμβάδες για διεθνή διάλογο; Μιλάμε με τους δημιουργούς που πρωτοστατούν.

