O Κωνσταντίνος Φουντάς: Καθηγητής Φυσικής και ο πρώτος Έλληνας Πρόεδρος στο Συμβούλιο του CERN

O Κωνσταντίνος Φουντάς είναι Καθηγητής Φυσικής και ο πρώτος Έλληνας που αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου στο Συμβούλιο του CERN. Με θητεία από το 2025 έως το 2027, αναλαμβάνει τον συντονισμό αποφάσεων που θα καθορίσουν την ευρωπαϊκή έρευνα για τις επόμενες δεκαετίες.

Το CNN Greece παρουσιάζει τους ανθρώπους που ξεχώρισαν για το έργο, την προσφορά και τις αξίες τους το 2025.

#cnngreece #ΠΡΟΣΩΠΑ2025 #PROSOPA2025 #ΚωνσταντινοςΦουντας

