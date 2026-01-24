



H κυβέρνηση Λεκορνί επιβίωσε δύο προτάσεων μομφής για τον Προϋπολογισμό του 2026

Κατατέθηκαν από την Αριστερά (εξαιρουμένου του PS) και τον Εθνικό Συναγερμό – Η εκτελεστική εξουσία της Γαλλίας «γλίτωσε» χάρη στην άρνηση των Σοσιαλιστών και της Ρεπουμπλικανικής Δεξιάς να ρίξουν την κυβέρνηση

