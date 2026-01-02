



Crans-Montana: Πενθούντες αποτίουν φόρο τιμής μετά τη φονική πυρκαγιά σε ελβετικό χιονοδρομικό

Πολίτες συγκεντρώθηκαν σε αυτοσχέδιο μνημείο στην Κραν Μοντανά για να τιμήσουν τα θύματα της θανατηφόρας πυρκαγιάς σε μπαρ κατά τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς.

