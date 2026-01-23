



Όσκαρ 2026: Οι «Αμαρτωλοί» του Ράιαν Κούγκλερ γράφουν ιστορία με 16 υποψηφιότητες-ρεκόρ

Στα 98 χρόνια ιστορίας των Όσκαρ, το ρεκόρ ήταν 14 υποψηφιότητες και το βαμπιρικό θρίλερ του Ράιαν Κούγκλερ «Αμαρτωλοί» το έσπασε. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις φετινές υποψηφιότητες των Όσκαρ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/22/oscar-2026-sinners-tou-ryan-coogler-grafoun-istoria-me-16-iposifiotites-rekor

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Cinema

Πηγή