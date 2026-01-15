Όλγα Καραγιώργου, Ερευνήτρια στην Ακαδημία Αθηνών





Η Όλγα Καραγιώργου είναι διευθύντρια ερευνών στο Κέντρο Έρευνας Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών και μία από τις πιο σημαντικές Ελληνίδες βυζαντινολόγους της γενιάς της. Το 2025 η ερευνητική της πρόταση για την ανθρωπογεωγραφία και τη συνοχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, μια από τις πιο απαιτητικές και υψηλού κύρους επιχορηγήσεις ERC Grants στην Ευρώπη.

Με την έρευνά της, ανασυνθέτει τη ζωή και τη λειτουργία ενός από τους πιο καθοριστικούς πολιτισμούς της Ιστορίας και ανατρέπει στερεότυπα, δείχνοντας πώς το παρελθόν μιλά στο παρόν και στο μέλλον.

Το CNN Greece παρουσιάζει τους ανθρώπους που ξεχώρισαν για το έργο, την προσφορά και τις αξίες τους το 2025.

