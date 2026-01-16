



Χιλιάδες πιστοί του Ινδουισμού σε ιερό λουτρό στο Σανγκάμ στο φεστιβάλ Μαγκ Μελά

Ινδουιστές ασκητές και πιστοί βουτούν στο Σανγκάμ, τη συμβολή του Γάγγη, της Γιαμουνά και του μυθικού Σαρασβάτι, γιορτάζοντας το φεστιβάλ Μαγκ Μέλα της Ινδίας.

