



Υπεγράφη η ιστορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur

ΕΕ και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής υπέγραψαν επισήμως την πολυαναμενόμενη συμφωνία, μετά από διαπραγματεύσεις 25 ετών, το Σάββατο σε τελετή στην Παραγουάη

