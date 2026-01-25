Τραγωδία Κραν Μοντανά: Οργή της ιταλικής κυβέρνησης επειδή αφέθηκε ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του κλαμπ
Θυέλλα αντιδράσεων προκάλεσε η απόφαση δικαστηρίου της Σιόν
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/24/tragwdia-sto-kran-montana-eley8eros-o-idiokthths-toy-klamp
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels
#EuropeNews