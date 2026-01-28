



Τρίκαλα: Τρεις συλλήψεις για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα», μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης

Αξιωματικός της πυροσβεστικής δήλωσε στο AFP ότι ενδεχόμενη διαρροή αερίου μπορεί να προκάλεσε την πυρκαγιά. Πραγματογνώμονες αναζητούν απαντήσεις που θα ρίξουν φως στις συνθήκες της τραγωδίας.

