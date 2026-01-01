



Το Ιράν διόρισε νέο διοικητή της κεντρικής τράπεζας μετά τις διαμαρτυρίες, καθώς το εθνικό νόμισμα διολισθαίνει

Το δολάριο ΗΠΑ διαπραγματευόταν σε 1,38 εκατομμύρια ριάλ την Τετάρτη, σε σύγκριση με 430.000 ριάλ όταν ανέλαβε καθήκοντα ο προηγούμενος κυβερνήτης το 2022.

