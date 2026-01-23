Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τη φον ντερ Λάιεν παρά τη σύγκρουση για τη συμφωνία Mercosur
Η πρόταση μομφής που κατέθεσε η ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» κατά της φον ντερ Λάιεν απορρίφθηκε με μεγάλη πλειοψηφία
