Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τη φον ντερ Λάιεν παρά τη σύγκρουση για τη συμφωνία Mercosur

notios xtypos

Η πρόταση μομφής που κατέθεσε η ακροδεξιά ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη» κατά της φον ντερ Λάιεν απορρίφθηκε με μεγάλη πλειοψηφία

