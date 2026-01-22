



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παγώνει τη συμφωνία Mercosur παραπέμποντας την στο Δικαστήριο της ΕΕ

Αφού ξεπέρασε σημαντικά πολιτικά εμπόδια μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες, η εμπορική συμφωνία-μαμούθ αντιμετωπίζει τώρα περαιτέρω καθυστέρηση εν αναμονή της δικαστικής ετυμηγορίας.

