



Τουρκία: Συνελήφθησαν 125 ύποπτοι για συμμετοχή στο Ισλαμικό Κράτος των Τζιχαντιστών

Την ίδια ημέρα, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι 29 άτομα συνελήφθησαν για «προπαγάνδα του ΙΚΙΛ» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/12/31/toyrkia-sinelifthisan-125-ipoptoi-gia-simmetoxi-sto-islamiko-kratos-ton-tzixantiston

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή