



Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – Κυρ. Μητσοτάκης: «Ναι» στο Συμβούλιο Ειρήνης αλλά μόνο για τη Γάζα

Οι δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού πριν την έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ – Τι δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης για την Γροιλανδία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/22/synodos-koryfhs-ee-symboylio-eirhnhs-mono-gia-gaza

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή