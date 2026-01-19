Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: τουλάχιστον 21 νεκροί, δεκάδες τραυματίες
Πλάνα UGC καταγράφουν το σκηνικό της τραγωδίας μετά από σύγκρουση τρένων στη νότια Ισπανία, που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους.
