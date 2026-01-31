



Συνελήφθη διάσημος πρώην παρουσιαστής του CNN για εμπλοκή σε επεισόδιο κατά της ICE στη Μινεσότα

Ο Ντον Λέμον, ο οποίος απολύθηκε από το CNN το 2023, δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με την οργάνωση που διέκοψε λειτουργία σε εκκλησία και ότι βρισκόταν εκεί ως δημοσιογράφος που κατέγραφε το χρονικό των διαδηλώσεων στη Μινεσότα

