



Στο Εφετείο η Μαρίν Λεπέν – Κρίνεται η υποψηφιότητά της για το 2027

Η πρωτόδικη απόφαση είχε επιβάλει πενταετή στέρηση του δικαιώματος εκλογής σε δημόσιο αξίωμα, συνοδευόμενη από τέσσερα χρόνια φυλάκισης — εκ των οποίων δύο με αναστολή — και πρόστιμο 100.000 ευρώ

