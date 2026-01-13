



Στο Βατικανό η Μαρία Κορίνα Ματσάδο – Ζήτησε τη στήριξη του Πάπα για τη μετάβαση της Βενεζουέλας

Ο Ποντίφικας είχε δηλώσει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα με "βαθιά ανησυχία" και ζήτησε την προστασία των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων στη χώρα

