



Στην Ουάσινγκτον οι ΥΠΕΞ Δανίας και Γροιλανδίας: Διάλογος με Βανς και Ρούμπιο για το μέλλον του νησιού της Αρκτικής

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε εκ νέου ότι θα προτιμούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία για την απόκτηση της Γροιλανδίας, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ μπορούν να το κάνουν «με τον εύκολο τρόπο ή με τον δύσκολο τρόπο»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/13/sthn-oyasingkton-oi-ype3-danias-kai-groilandias-dialogos-me-bans-kai-roympio-gia-to-mello

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή