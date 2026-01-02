Στην Κύπρο ο Ζελένσκι για την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας
Τι συζητήθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη
