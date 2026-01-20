Σπίτια ξεθάβονται από τα βαθιά χιόνια στην Καμτσάτκα της Ρωσίας
Εικόνες δείχνουν Ρώσους διασώστες να ξεθάβουν σπίτια από το βαθύ χιόνι στην απομακρυσμένη περιφέρεια της Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, κοντά στην Ιαπωνία.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/20/homes-dug-out-from-deep-snowdrifts-in-russias-kamchatka
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels
#Nocomment