Ρώσος κοσμοναύτης βιντεοσκοπεί το Βόρειο Σέλας πάνω από τη Γη
Ένας Ρώσος κοσμοναύτης κατέγραψε σε βίντεο το βόρειο σέλας, με έντονες πράσινες και κόκκινες αποχρώσεις, σε μεγάλα ύψη πάνω από τη Γη, τη Δευτέρα.
