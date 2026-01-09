



Ρωσικές επιθέσεις αφήνουν ένα εκατ. Ουκρανούς χωρίς ηλεκτρικό, νερό και θέρμανση στους -10 βαθμούς

Η Μόσχα συνεχίζει να επιτίθεται στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση στην καρδιά του χειμώνα

