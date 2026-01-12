



Ρεζά Παχλαβί: Ποιος είναι ο κληρονόμος του περσικού θρόνου και ποιο είναι το όραμά του για το πολίτευμα του Ιράν

Το Euronews εξερευνεί τη διαδρομή του από εξόριστο διάδοχο του θρόνου σε ηγετική μορφή της αντιπολίτευσης και αναλύει το «όραμά» του για ένα μελλοντικό κοσμικό δημοκρατικό πολίτευμα στο Ιράν που θα βασίζεται σε εθνικά δημοψηφίσματα και ειρηνική μετάβαση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/11/reza-paxlavi-klironomos-persikou-thronou-kai-orama-gia-politevma-iran

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή