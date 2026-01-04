Πυροσβέστες τιμούν τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς σε ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο
Οι πυροσβέστες που ανταποκρίθηκαν στη φονική πυρκαγιά σε μπαρ στην Κρανς-Μοντάνα καταχειροκροτήθηκαν όταν επισκέφθηκαν το μνημείο των θυμάτων.
