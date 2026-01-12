



«Προτείνω να κάνουν μια συμφωνία τώρα πριν να είναι πολύ αργά» λέει ο Τραμπ καθώς απειλεί την Κούβα

Ο Τραμπ προτείνει στην Κούβα να προχωρήσει γρήγορα σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον, καθώς ανακοίνωσε ότι η χώρα της Καραϊβικής δεν θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα από τη Βενεζουέλα, στην οποία βασιζόταν οικονομικά για χρόνια.

