



Προεδρία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: «Έφτασε η στιγμή της Κύπρου» δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Τους αρχηγούς κρατών, κυβερνήσεων και ευρωπαϊκών θεσμών υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά, για την Τελετή Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/07/kipriaki-proedria-eyrvpaikoy-simvoylioy-i-episimi-teleti

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή