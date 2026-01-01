Πρεμιέρα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

notios xtypos

Πρεμιέρα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Πρεμιέρα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Με την έλευση του 2026 παρέλαβε από την Δανία και θα την ασκήσει για έξι μήνες, παραδίδοντας τον Ιούλιο στην Ιρλανδία – Οι προκλήσεις, οι προτεραιότητες και οι συμβολισμοί του λογοτύπου

