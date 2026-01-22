



Περιφερειακοί ηγέτες: Η ειρήνη Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν «αλλάζει την Ευρασία»

Οι πρόεδροι Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά την ιστορική ειρηνευτική συμφωνία. Περιφερειακοί παράγοντες χαιρέτισαν την ειρήνη που θα ορίσει το μέλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/21/peace-between-armenia-and-azerbaijan-is-changing-eurasia-regional-leaders-say

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#TheEuropeConversation

Πηγή