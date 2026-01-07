Παρίσι καλυμμένο με χιόνι καθώς η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το μηδέν
Σφοδρός χειμώνας τη Δευτέρα διέκοψε τις μεταφορές σε Βρετανία, Γαλλία και Ολλανδία: έκλεισαν δρόμοι, ακυρώθηκαν πτήσεις και τρένα, λόγω χιονιού και πάγου στη βορειοδυτική Ευρώπη.
