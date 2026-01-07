



Παρίσι καλυμμένο με χιόνι καθώς η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το μηδέν

Σφοδρός χειμώνας τη Δευτέρα διέκοψε τις μεταφορές σε Βρετανία, Γαλλία και Ολλανδία: έκλεισαν δρόμοι, ακυρώθηκαν πτήσεις και τρένα, λόγω χιονιού και πάγου στη βορειοδυτική Ευρώπη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/06/paris-is-under-a-blanket-of-snow-as-temperatures-drop-below-zero

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Nocomment

Πηγή