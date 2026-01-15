



Παγκόσμιοι Κίνδυνοι 2026: Η γεωοικονομική σύγκρουση η μεγαλύτερη απειλή για τη σταθερότητα

Η κλιμακούμενη οικονομική αντιπαράθεση ξεπερνά την παραπληροφόρηση, τους πολέμους και την κλιματική κρίση, προειδοποιεί το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/14/pagkosmioi-kindynoi-2026-h-gewoikonomikh-sygkroysh-h-megalyterh-apeilh-gia-th-sta8erothta

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή