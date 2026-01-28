



Ο πρώην πρόεδρος της FIFA Zεπ Μπλάτερ υποστηρίζει τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ

Οι ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για τις Ηνωμένες Πολιτείες ως οικοδεσπότες πηγάζουν από την επεκτατική στάση του Τραμπ στη Γροιλανδία, τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και την επιθετική τακτική στην αντιμετώπιση των διαδηλωτών για την επιβολή της μετανάστευσης.

