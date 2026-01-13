



Κάνε Subscribe στο CNN Greece: https://bit.ly/CNNGreeceYT

Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός είναι ένα από τα πολλά παιδιά του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου. Το 2025, ανέλαβε καθήκοντα Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστιβάλ και μάς μιλά για την τέχνη ως μία εμπειρία που δεν σε αφήνει ποτέ ίδιο.

Αν υπάρχει ένα πράγμα που τον ενδιαφέρει, δεν είναι το θέατρο αλλά η θεατρικότητα των πραγμάτων.

Το CNN Greece παρουσιάζει τους ανθρώπους που ξεχώρισαν για το έργο, την προσφορά και τις αξίες τους το 2025.

Ακολούθησε μας:

Official website: https://bit.ly/CNNGreeceWebsite

Instagram: https://bit.ly/CNNGreeceInstagram

TikTok: https://bit.ly/CNNGreeceTikTok

Facebook: https://bit.ly/CNNGreeceFacebook

LinkedIn: https://bit.ly/CNNGreeceLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/CNNGreeceTwitter

Pinterest: https://bit.ly/CNNGreecePinterest

#cnngreece #ΠΡΟΣΩΠΑ2025 #PROSOPA2025 #ΜιχαηλΜαρμαρινος

Πηγή