



Ο Ζελένσκι διορίζει τον επικεφαλής των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας Κίριλ Μπουντάνοφ ως νέο προσωπάρχη του

Ο διορισμός του Μπουντάνοφ ως επικεφαλής του γραφείου του προέδρου σηματοδοτεί μια ασυνήθιστη αλλαγή, τοποθετώντας έναν εν ενεργεία επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών στο κέντρο του πολιτικού και διπλωματικού συντονισμού της Ουκρανίας.

