Ο Επιπυραγός Εμμανουήλ Σωπασουδάκης και ο Αντιπύραρχος Αλέξανδρος Παπαϊωάννου γνωρίζουν ότι η έγκαιρη ανίχνευση μιας πυρκαγιάς οδηγεί σε ταχύτερη και πιο αποτελεσματική αντίδραση.

Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2025, τα drones του Πυροσβεστικού Σώματος εντόπισαν πάνω από 1.200 πιθανές εστίες πυρκαγιάς, συμβάλλοντας στην προστασία ανθρώπων και φυσικού περιβάλλοντος.

Το CNN Greece παρουσιάζει τους ανθρώπους που ξεχώρισαν για το έργο, την προσφορά και τις αξίες τους το 2025.

