Ο Εμμανουήλ Γιάνκος είναι Έλληνας αθλητής ελεύθερης κατάδυσης. Τον Ιούνιο του 2025 κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ κατάδυσης σε γλυκό νερό, φτάνοντας στα 90 μέτρα βάθος με μία μόνο ανάσα, μία επίδοση που δεν ήταν απλά επίτευγμα, αλλά η κορύφωση μιας ζωής αφιερωμένης στη σιωπή, τη συγκέντρωση και την αφοσίωση στη θάλασσα.

Για τον ίδιο, το ρεκόρ δεν ήταν μια στιγμή δόξας, αλλά η φυσική συνέχεια μιας πορείας αυτογνωσίας για το τι σημαίνει να αντιμετωπίζεις τα όριά σου και να βρίσκεις τον πραγματικό σου εαυτό.

Το CNN Greece παρουσιάζει τους ανθρώπους που ξεχώρισαν για το έργο, την προσφορά και τις αξίες τους το 2025.

