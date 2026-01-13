Ο Δημήτρης Σαμόλης καλεσμένος στο Πρωινό – 12/01/2026





«Το Πρωινό»: ο Γιώργος Λιάγκας μας λέει «καλημέρα» στις 9:00, παρέα με παλιούς και νέους συνεργάτες. Ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη βρίσκονται σταθερά στο πλευρό του με θέματα που θα συζητηθούν και την αυθεντική δημοσιογραφική τους ταυτότητα. Στην ομάδα, φέτος, προστέθηκαν η Γιώτα Κηπουρού με το μάχιμο ρεπορτάζ και τα αποκλειστικά θέματά της, η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία θα εμπλουτίσει τη θεματολογία με τις συνεντεύξεις της, και ο Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος ως γνώστης του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ, θα παρουσιάζει όλα τα νέα, πριν κυκλοφορήσουν!

Subscribe στον ANT1: https://goo.gl/ZMEbdx

Δες ολόκληρα επεισόδια αποκλειστικά στο https://www.antenna.gr

👇👇👇👇👇😀😀😀

Like us on Facebook : https://goo.gl/ZOzQvD

Follow us on X (Twitter): https://goo.gl/bu5Quh

Follow us on Instagram: https://goo.gl/bhKQLz

Official Website: https://www.antenna.gr/

Πηγή