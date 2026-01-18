



Ντ. Τραμπ: Ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς σε οκτώ χώρες της Ευρώπης λόγω Γροιλανδίας

Βαθαίνει το χάσμα στο ΝΑΤΟ με τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιδράει με επιβολή δασμών σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία που έστειλαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία

