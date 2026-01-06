



Νικολάς Μαδούρο: «Eξακολουθώ να είμαι ο πρόεδρος της χώρας μου» – Τα πρώτα λόγια στο δικαστήριο

«Δεν είμαι ένοχος, είμαι έντιμος άνθρωπος» ανέφερε στην πρώτη δήλωσή του ο Νικολάς Μαδούρο ενώπιον του δικαστή στην Νέα Υόρκη

