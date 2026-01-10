



Νίκος Χριστοδουλίδης για το επίμαχο βίντεο: «Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει στις αρχές»

Οι πρώτες δηλώσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για το αμφιλεγόμενο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο Χ και περιέχει, μεταξύ άλλων, ισχυρισμούς για εισφορές σε μετρητά κατά την προεκλογική εκστρατεία του Νίκου Χριστοδουλίδη, με ανταλλάγματα

