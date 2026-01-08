



Μπριζίτ Μπαρντό: Στο Σεν Τροπέ το τελευταίο αντίο

Η κηδεία του κινηματογραφικού ινδάλματος, που πέθανε σε ηλικία 91 ετών, ήταν μια τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και με τη συμμετοχή ελάχιστων επιλεγμένων καλεσμένων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/07/mprizit-mparnto-sto-sen-trope-to-teleutaio-antio

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#CultureNews

Πηγή