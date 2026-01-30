Μινεάπολη: «Νόμο και τάξη» υπόσχεται ο απεσταλμένος του Τραμπ – «Δεν θα υποχωρήσουμε» λέει ο Χόμαν
Οι δολοφονίες δύο Αμερικανών πολιτών οδήγησαν χιλιάδες ανθρώπους να διαμαρτυρηθούν κατά της παρουσίας πρακτόρων του ICE στην πόλη
