



Μινεάπολη: «Νόμο και τάξη» υπόσχεται ο απεσταλμένος του Τραμπ – «Δεν θα υποχωρήσουμε» λέει ο Χόμαν

Οι δολοφονίες δύο Αμερικανών πολιτών οδήγησαν χιλιάδες ανθρώπους να διαμαρτυρηθούν κατά της παρουσίας πρακτόρων του ICE στην πόλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/01/29/nomo-kai-taxi-iposxetai-o-apestalmenos-toy-tramp-den-tha-ipoxorisoyme-leei-xoman

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή